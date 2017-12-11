ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Яромко: «Поставил задачу сохранить Дубайича в «Городее» любой ценой»

12.12.2017 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о планах на будущий сезон.

«Разговаривал с директором завода, и обозначил свою позицию четко и ясно. Я поставил задачу сохранить Дубайича в «Городее» любой ценой.

Хотим сохранить человек 15. Я вижу проблемные позиции, вижу за счет чего можно усилить игру. Возможно, новые молодые игроки появятся.

Топтаться на месте не интересно. Нужно ставить максимальные цели», – сказал Яромко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о планах на будущий сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Ковалевич: «До 25 декабря Савицкий определится с карьерным будущим»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика