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Сергей Яромко: «Поставил задачу сохранить Дубайича в «Городее» любой ценой»
12.12.2017 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о планах на будущий сезон.
«Разговаривал с директором завода, и обозначил свою позицию четко и ясно. Я поставил задачу сохранить Дубайича в «Городее» любой ценой.
Хотим сохранить человек 15. Я вижу проблемные позиции, вижу за счет чего можно усилить игру. Возможно, новые молодые игроки появятся.
Топтаться на месте не интересно. Нужно ставить максимальные цели», – сказал Яромко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о планах на будущий сезон.
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