Сергей Яромко: «Поставил задачу сохранить Дубайича в «Городее» любой ценой»

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о планах на будущий сезон.

«Разговаривал с директором завода, и обозначил свою позицию четко и ясно. Я поставил задачу сохранить Дубайича в «Городее» любой ценой.

Хотим сохранить человек 15. Я вижу проблемные позиции, вижу за счет чего можно усилить игру. Возможно, новые молодые игроки появятся.

Топтаться на месте не интересно. Нужно ставить максимальные цели», – сказал Яромко в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».