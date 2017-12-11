Михаил Захаров: «Думаю, на Олимпиаду поедет сборная России. И это будет правильно»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что российская хоккейная сборная отправится на Олимпиаду в Пхенчхан.

– Российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду. Русским надо пережить это, пройти через это.

- Что нам делать, если российские хоккеисты не поедут на Игры?

– Мы вообще это не обсуждали. Больше готовимся к чемпионату мира. Думаю, на Олимпиаду поедет сборная России. И это будет правильно.

- Говорят о существовании альтернативного календаря КХЛ.

– Да существует такой календарь. В нем добавится порядка 20-24 матчей, если Россия не поедет на Олимпиаду. Думаю, это правильно решение. В НХЛ же игры продолжаются. Русские пошли по этому пути, – сказал Захаров в программе «Спортклуб» на канале ОНТ.

Почему белорусские хоккеисты должны ехать на Олимпиаду – и нечего тут стесняться!