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Михаил Захаров: «Думаю, на Олимпиаду поедет сборная России. И это будет правильно»
12.12.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что российская хоккейная сборная отправится на Олимпиаду в Пхенчхан.
– Российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду. Русским надо пережить это, пройти через это.
- Что нам делать, если российские хоккеисты не поедут на Игры?
– Мы вообще это не обсуждали. Больше готовимся к чемпионату мира. Думаю, на Олимпиаду поедет сборная России. И это будет правильно.
- Говорят о существовании альтернативного календаря КХЛ.
– Да существует такой календарь. В нем добавится порядка 20-24 матчей, если Россия не поедет на Олимпиаду. Думаю, это правильно решение. В НХЛ же игры продолжаются. Русские пошли по этому пути, – сказал Захаров в программе «Спортклуб» на канале ОНТ.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что российская хоккейная сборная отправится на Олимпиаду в Пхенчхан.
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