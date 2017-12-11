Олег Сидоренков: «Помню игры, на которых у массажиста в медицинском чемоданчике не находилось даже бинта»

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков, покинувший клуб после вылета из высшей лиги, в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Азаркевичу рассказал, что порой команде приходилось обходиться без должной медицинской помощи.

– Раньше не было такого, чтобы вообще никаких денег по итогам месяца не платили. Или чтобы в тренерском штабе работали два человека. И без врача — не знаю, есть ли еще в мире подобная команда, не говоря уже об элитном дивизионе.

- Тем интереснее: как был устроен быт “Нафтана” в таких спартанских условиях?

– В начале сезона тренеров было трое, затем ушел Сергей Чернявский и остались мы с Александром Трайдуком. Занимались в том числе непрофильной работой. Так как нет администратора, сами готовились к тренировкам, все расписывали, собирали инвентарь, расставляли-убирали фишки. Это, разумеется, вредило интенсивности занятий, плавному переходу от одного упражнения к другому. Про тренера вратарей уже говорил. Раньше у нас играл опытный Аснин. Предупреждал: поможешь на тренировках. Он и сам работал, и другим спуску не давал. А сейчас ребята работали сами. Говорил: у вас есть полчаса, и они их проводили так, как приблизительно представляли по опыту в других командах.

- Хорошо. Но как же обходиться без врача?

– Ну, у кого какие связи. Кто-то к знакомым в Минск ездил, кто еще куда. Получаешь травму — фактически остаешься с ней наедине. Если что-то случалось во время матча, выбегал массажист — замораживал. Не знаю, что там осталось в его чемоданчике от доктора, но помню игры, на которых не находилось даже бинта. Периодически помогали врачи “скорой помощи”. Поэтому и бывало, что растяжение лечили месяц — никто не мог точно поставить диагноз и выстроить систему восстановления, – сказал Сидоренков.