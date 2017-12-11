Игорь Криушенко: «Постараемся попасть на Евро через Лигу Наций. Если не удастся, то остается вариант отбора через квалификацию»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о перспективах попадания команды на топ-турнир

- Какой турнир для сборной будет главным – Лига Наций или отборочный турнир к чемпионату Европы?

– Разделять эти турниры будет не правильно. Просто их нужно выстроить в последовательности. Нужно постараться использовать шанс попасть на Евро через Лигу Наций. Если не удастся, то остается вариант отбора через квалификацию. Оба турнира важны, как путь выхода на топ-турнир», – сказал Криушенко в эфире программы «Спортклуб» на канале ОНТ.

Лига наций. Сборная Беларуси при жеребьевке будет в одной корзине с Азербайджаном, Македонией и Грузией