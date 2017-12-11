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Игорь Криушенко: «Постараемся попасть на Евро через Лигу Наций. Если не удастся, то остается вариант отбора через квалификацию»
12.12.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о перспективах попадания команды на топ-турнир
- Какой турнир для сборной будет главным – Лига Наций или отборочный турнир к чемпионату Европы?
– Разделять эти турниры будет не правильно. Просто их нужно выстроить в последовательности. Нужно постараться использовать шанс попасть на Евро через Лигу Наций. Если не удастся, то остается вариант отбора через квалификацию. Оба турнира важны, как путь выхода на топ-турнир», – сказал Криушенко в эфире программы «Спортклуб» на канале ОНТ.
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Игорь Криушенко: «Постараемся попасть на Евро через Лигу Наций. Если не удастся, то остается вариант отбора через квалификацию»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о перспективах попадания команды на топ-турнир - Какой турнир для сборной будет главным – Лига...
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