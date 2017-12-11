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Стычка после матча «МЮ» – «Ман Сити» произошла из-за насмешек в адрес Ибрагимовича
12.12.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стала известна еще одна причина массовой потасовки между игроками и тренерами после матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2).
Конфликт начался после того, как, уходя с поля, «горожане» пели, танцевали в тоннеле и не упустили возможности посмеяться над форвардом хозяев Златаном Ибрагимовичем, который вышел на замену лишь на 77-й минуте: «Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься».
Футболисты «МЮ» отреагировали на провокацию, и конфликт перерос в стычку с участием 20 человек.
Футбольная ассоциация Англии открыла расследование по данному инциденту и может наказать виновных.
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Стала известна еще одна причина массовой потасовки между игроками и тренерами после матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2).
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