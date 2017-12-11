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Наумов, Карамушка, Скитов, Матвеенко, Вергейчик и еще 8 игроков продлили контракты с «Витебском», Волков покинул улуб

12.12.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал о работе по формированию состава команды.

– Приоритетная задача на сегодняшний день – сохранить  состав.  На сегодня у нас уже есть действующие соглашения с Щербаковым, Наумовым, Карамушкой, Залеским, Скитовым, Золотовым, Козловым, Тихоновским, Александровичем, Матвеенко, Вергейчиком, Шкуриным и вернувшемся из аренды Печениным. В ближайшее время определимся с Гущенко, до конца декабря с Соловьем, Квашуком, Ледесмой и Тимошенко. По окончанию контракта нас покинет Роман Волков.

- Будут ли новые игроки в клубе?

– Для движения вперед, клуб нуждается в качественном усилении. Много новых имен не будет, но 3-4 игрока появятся, а возможно и больше.

- Фамилии назовете?

– До подписания контрактов естественно озвучивать не буду,  но могу сказать, что к нам готовы приехать два легионера на позиции центрального полузащитника и крайнего нападающего. По другим кандидатам ведется работа, – сказал Вайтюховский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал о работе по формированию состава команды.

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