Кудрявцев преодолел отметку в 1500 очков в Единой Лиге ВТБ. Он седьмой в списке лучших скореров за всю историю лиги

10 декабря «Цмокі» обыграли «Калев» (87:84). Александр Кудрявцев стал лучшим в белорусской команде с 23 очками.

После матча стало известно, что Кудрявцев преодолел отметку в 1500 очков за время выступления в чемпионате Единой Лиги ВТБ. Защитник – седьмой в списке лучших скореров за всю историю лиги с 1501 очками на счету.

Александр Кудрявцев выступает в Единой Лиге ВТБ в составе «Цмокі-Мінск» с 2010-го года. Защитник принял участие в 136 матчах команды.



