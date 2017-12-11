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Кудрявцев преодолел отметку в 1500 очков в Единой Лиге ВТБ. Он седьмой в списке лучших скореров за всю историю лиги
12.12.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
10 декабря «Цмокі» обыграли «Калев» (87:84). Александр Кудрявцев стал лучшим в белорусской команде с 23 очками.
После матча стало известно, что Кудрявцев преодолел отметку в 1500 очков за время выступления в чемпионате Единой Лиги ВТБ. Защитник – седьмой в списке лучших скореров за всю историю лиги с 1501 очками на счету.
Александр Кудрявцев выступает в Единой Лиге ВТБ в составе «Цмокі-Мінск» с 2010-го года. Защитник принял участие в 136 матчах команды.
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Кудрявцев преодолел отметку в 1500 очков в Единой Лиге ВТБ. Он седьмой в списке лучших скореров за всю историю лиги
10 декабря «Цмокі» обыграли «Калев» (87:84).
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