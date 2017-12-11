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«Гомель» достиг договоренности о заключении контракта с ивуарийским нападающим Конате

12.12.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель» ведут переговоры о продлении контрактов с защитниками Станиславом Сазоновичем и Сергеем Концевым, а также хавбеками Игорем Рожковым и Иваном Жесткиным.

Вместе с тем достигнута договоренность о заключении соглашения с ивуарийским нападающим Мохамедом Конате.

Конате играл в российском «Урале», латвийском «Бабите», а последним клубом в карьере молодого футболиста был казахстанский «Кайрат». В ноября форвард находился на просмотре в «Гомеле».

 
Теги: Гомель
 
 
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«Гомель» ведут переговоры о продлении контрактов с защитниками Станиславом Сазоновичем и Сергеем Концевым, а также хавбеками Игорем Рожковым и Иваном Жесткиным.

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