«Гомель» достиг договоренности о заключении контракта с ивуарийским нападающим Конате

«Гомель» ведут переговоры о продлении контрактов с защитниками Станиславом Сазоновичем и Сергеем Концевым, а также хавбеками Игорем Рожковым и Иваном Жесткиным.

Вместе с тем достигнута договоренность о заключении соглашения с ивуарийским нападающим Мохамедом Конате.

Конате играл в российском «Урале», латвийском «Бабите», а последним клубом в карьере молодого футболиста был казахстанский «Кайрат». В ноября форвард находился на просмотре в «Гомеле».