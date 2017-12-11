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Сегодня Олимпийское собирание примет решение о том, поедут ли россияне в Пхенчхан-2018

12.12.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Москве проходит Олимпийское собрание ОКР, на котором будет принято решение о том, поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что сборная России не будет допущена до Игр в Южной Корее. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом, команда будет носить название «Олимпийские атлеты из России».

Накануне комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала участие россиян в Играх-2018.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не намерена бойкотировать Олимпиаду, а спортсмены должны сами решить, готовы ли выступать на турнире в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

Нейтральный флаг – что это?

 
 
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Сегодня в Москве проходит Олимпийское собрание ОКР, на котором будет принято решение о том, поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан-2018.

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