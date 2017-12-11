Сергей Канашиц: «Словосочетание «белорусский биатлонист» звучит как «эфиопский лыжник» – синоним комичности и полной безнадеги»

Редактор отдела спорта газеты «Советская Белоруссия» Сергей Канашиц поделился мнением о выступлении мужской сборной Беларуси на первых этапах Кубка мира.

«Год назад в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в Эстерсунде Юрий Лядов пришел к финишу последним, 105-м, достигнув дна, от которого, увы, оттолкнуться не удалось. Времена Попова, Рыженкова, Сашурина и Айдарова, когда от каждого можно было ждать призового места, увы, давно прошли. Айсберг перевернулся, и теперь словосочетание «белорусский биатлонист» звучит как «эфиопский лыжник» — синоним комичности и полной безнадеги.

На трассе Эстерсунда-2017 в индивидуальной гонке выступление парней вызвало приступ отчаянной ипохондрии: Бочарников — 74-й, Елетнов — 76-й, Чепелин — 98-й, Воробей — 102-й (всего финишировало 108 спортсменов). Казалось, что ниже падать уже некуда, но мы наших ребят явно недооценили: в спринте Хохфильцена никто из белорусов не попал в число 60 биатлонистов, которые отбираются в гонку преследования: Кривко — 61-й, Елетнов — 66-й, Воробей — 78-й, Дорожко — 92-й. Каким словом назвать такое выступление — придумайте сами, но факт в том, что в субботу наша сборная автоматически устроила себе выходной, со стороны наблюдая за тем, как другие дерутся за пьедестал.

Однако и это были еще цветочки. Самих себя белорусы превзошли в воскресенье во время эстафетной гонки. Причем все стало ясно уже на старте, когда Максим Воробей, запутавшись в лыжах, упал. Встав, понял, что на лыже отстегнулось крепление. Пока застегивал, пелетон ушел далеко вперед, а прибыв на стрельбище, обнаружил еще один казус: потерялась обойма. Пока судьи несли патроны, пока целил, пока бежал штрафные круги — в общем, на финиш своего этапа Воробей пришел последним, передав эстафету Антону Смольскому с отставанием почти в четыре с половиной минуты! Кстати, любопытный факт: Лядов в прошлом году последним к финишу пришел в день своего рождения. И Воробей в воскресенье тоже справил 21-летие — грустный праздник.

На третьем этапе лидеры обогнали белорусов на круг, и организаторы сняли наших биатлонистов с гонки, чтоб не путались под ногами. Как итог — последнее, 26-е место. Выше и литовцы, и корейцы, и японцы, и румыны, и бельгийцы... Раньше мы считали, что в этих странах и биатлона-то нет, а нынче они нас обходят на одной лыже. Докатились. Кстати, можно отметить и еще одну грустную деталь: один из лидеров нашей команды в прежние годы Сергей Бочарников нынче не блещет даже в Кубке IBU, где выступают молодежь и вторые номера своих сборных: на этапе в Ленцерхайде (Швейцария) в спринте Сергей пришел к финишу 58-м, а в гонке преследования стал 39-м. Как бы не пошел по стопам Юрия Лядова, который на чемпионате мира-2015 в Контиолахти во всех шести гонках входил в двадцатку сильнейших, потом скатился до последнего места в спринте, а нынче о нем и вовсе ни слуху ни духу», – написал Канашиц.