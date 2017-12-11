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Сергей Кайко: «БАТЭ – вроде банды старых рокеров, которые много лет колесят с гастролями, не меняя репертуар»

12.12.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко считает, что БАТЭ устал.

«БАТЭ устал — долгоиграющий рефрен в оценках борисовской осени. Хотя брать, конечно, нужно шире и глубже. Чтобы понимать: усталость эта не сиюминутна — она накоплена не месяцами, а годами.

БАТЭ — вроде банды старых рокеров, которые много лет колесят с гастролями, не меняя репертуар. Их песни прекрасны, они принесли им славу и тысячи визжащих поклонников и поклонниц. Они все еще берут города и рвут залы, но делать это с каждым разом все труднее. Одна и та же музыка приелась, все концерты катят по одному сценарию. Старым рокерам нужна модернизация программы и новые альбомы, вот только песни не пишутся — и приходится лабать затертые хиты, полагаясь на архаичную стилистику, старорежимную харизму и годами отточенные взаимодействия.

Но и у этого есть свой срок годности, и то, что начинает освистывать публика, становится в тягость и самим музыкантам. В том числе из первого ряда — что видно по усталым глазам Милуновича, понапривозившего этой осенью больше голов, чем за все предыдущие годы карьеры. Хотя, может, здесь дело в другом, и непревзойденный Милун просто мыслями уже в другом джаз-бэнде. БАТЭ нужно продавать игроков зимой. И еще один, который на выданье, Володько-младший, тоже последние недели играет как неродной.

Как бы то ни было, а эта музыка не может быть вечной, и не зря уже давным-давно муссируется вопрос, что дело в композиторе. В поэте-песеннике с грустным лицом. Ермакович и сам в глубине души наверняка понимает, что с его «ля минором» будет трудно в новом сезоне. Что состав исполнителей вряд ли пополнится кем-то с приставкой «топ». Старые шлягеры не зазвучат на новый лад, и пока еще полный танцпол активно голосует за смену автора и за новую музыку. И создатель проекта Анатолий Капский, просчитывая ходы наперед, встает и ложится с этой самой мыслью: менять или нет, а если менять — то кто вместо? Попрощавшийся с Брестом Журавель? Захандривший в Могилеве Седнев? Или Дулуб, чьи одесские перспективы в тумане моря голубом? Или Кучук, разжалованный из донских казаков? Сложный тренер и человек, но со своим эксклюзивным сольфеджио», – написал Кайко.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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