Райола попросил «Милан» аннулировать новый контракт Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду.

По информации Corriere dello Sport, агент футболиста Мино Райола попросил клуб аннулировать контракт из-за морального унижения, которое испытывает Доннарумма.

Утверждается, что вратарь сам направил руководству «Милана» письмо, в котором уточнил, что он испытывает психологическое давление.

К Доннарумме проявляют интерес «ПСЖ» и «Реал».

Новый контракт с «Миланом» Доннарумма подписал летом 2017 года. Его срок действия – до лета 2021 года. Предыдущее соглашение завершало свое действие летом 2018 года.