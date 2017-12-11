Олимпийский комитет России одобрил участие спортсменах в ОИ-2018

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Олимпийские собрание Олимпийского комитета Росси (ОКР) решило поддержать заявление спортсменов, готовых выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральными флагами.

Международный олимпийский комитет (МОК) на минувшей неделе решил запретить российской сборной участвовать в Олимпийских играх. Состязаться на самых престижных соревнованиях смогут только "чистые" российские спортсмены и исключительно под нейтральным флагом. В случае их победы исполняться гимн РФ не будет.

Президент России Владимир Путин уже высказывал свое мнение о том, что решение о поездке на Олимпиаду должен принимать каждый спортсмен , а бойкотировать игры не надо. Окончательное решение было за ОКР.

Олимпийское собрание спортсменов прошло во вторник. По итогам встречи спортсмены единодушно пришли к выводу: если кто-то хочет и готов соревноваться в нейтральном статусе — они получат поддержку.

При этом, в ОКР призвали всех уважительно относиться к выбору спортсменов.

Решение спортсменов уже одобрили и в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что власти поддерживают идею участия в Олимпийских играх.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхане с 9 по 25 февраля . В случае отсутствия нарушений со стороны российских спортсменов и новых санкций на закрытии Олимпийских игр гимн России может прозвучать — как может быть вынесен и флаг РФ.