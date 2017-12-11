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Российский лыжник Куклин отказался выступать за Беларусь и вернулся в Санкт-Петербург на службу в правоохранительных органах
12.12.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Член белорусской национальной команды по лыжным гонкам, россиянин Михаил Куклин с конца ноября не участвует в стартах. На двух последних он был зарегистрирован, но на лыжню так и не вышел. Хотя вся остальная команда уже за первые дни декабря успела поучаствовать в нескольких гонках в Италии и Австрии.
Напомним, что российские лыжники
Как стало известно
Связаться с Михаилом Куклиным не удалось. Прочитав сообщения в соцсетях, он не отвечал, игнорировал звонки в Viber. Также сообщения игнорировала его жена, российская биатлонистка Лариса Куклина.
Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко заявлял, что все нормально и Куклин вместе с остальной командой сейчас на сборах:
«Все нормально, все как всегда. Сборы проходят на этапах Кубка мира, и Михаил Куклин в составе национальной команды готовится к соревнованиям», – говорил Коваленко «Еврорадио».
По сведениям
Напомним, недавно белорусский лыжник Сергей Долидович, ранее собиравший деньги на подготовку к ОИ с помощью краудфандинга,
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Российский лыжник Куклин отказался выступать за Беларусь и вернулся в Санкт-Петербург на службу в правоохранительных органах
Член белорусской национальной команды по лыжным гонкам, россиянин Михаил Куклин с конца ноября не участвует в стартах.
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