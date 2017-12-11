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Российский лыжник Куклин отказался выступать за Беларусь и вернулся в Санкт-Петербург на службу в правоохранительных органах

12.12.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член белорусской национальной команды по лыжным гонкам, россиянин Михаил Куклин с конца ноября не участвует в стартах. На двух последних он был зарегистрирован, но на лыжню так и не вышел. Хотя вся остальная команда уже за первые дни декабря успела поучаствовать в нескольких гонках в Италии и Австрии.

Напомним, что российские лыжники привлекли внимание еще в июле, когда оказалось, что они, не имея белорусского гражданства, выступают на международных соревнованиях за Беларусь, а также планируют поехать на Олимпийские игры в составе нашей сборной.

Как стало известно Еврорадио, один из российских лыжников, Михаил Куклин, покинул сборы национальной команды и якобы отказался выступать за нашу страну.

Связаться с Михаилом Куклиным не удалось. Прочитав сообщения в соцсетях, он не отвечал, игнорировал звонки в Viber. Также сообщения игнорировала его жена, российская биатлонистка Лариса Куклина.

Председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко заявлял, что все нормально и Куклин вместе с остальной командой сейчас на сборах:

«Все нормально, все как всегда. Сборы проходят на этапах Кубка мира, и Михаил Куклин в составе национальной команды готовится к соревнованиям», – говорил Коваленко «Еврорадио».

По сведениям «Прессбола», три недели назад федерация в ультимативной форме предложила Куклину выбирать: либо место в олимпийском составе, либо служба в правоохранительных органах в Санкт-Петербурге. Службу в правоохранительных органах Куклин нес и ранее, совмещая ее с тренировочным и соревновательным графиком. Куклин принял решение в пользу полицейского будущего.

Напомним, недавно белорусский лыжник Сергей Долидович, ранее собиравший деньги на подготовку к ОИ с помощью краудфандинга, заявил, что продолжит подготовку к Олимпиаде за счет государства.

 
 
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Член белорусской национальной команды по лыжным гонкам, россиянин Михаил Куклин с конца ноября не участвует в стартах.

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