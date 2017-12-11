В Минском полумарафоне-2018 примут участие 35 тысяч спортсменов

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Минский полумарафон-2018 пройдет 9 сентября, в забеге примут участие 35 тысяч человек, сообщил депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на церемонии вручения денежных призов победителям и призерам Минского полумарафона-2017 из Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Минский полумарафон-2017: как тысячи людей бежали по улицам столицы 15

Минский полумарафон в следующем году пройдет уже в четвертый раз.

"Минский полумарафон пройдет во время празднования дня города Минска. Это важно, поскольку люди, приезжающие на марафон из других городов и из-за рубежа, знакомятся с праздничным городом и потом, возможно, захотят сюда вернуться", — рассказал он.

По словам председателя Белорусской федерации легкой атлетики, количество участников Минского полумарафона-2017 составляло 30 тысяч человек, но не все желающие смогли поучаствовать в забеге. "В 2017 году мы увеличили количество участников на десять тысяч, но все равно желающих было больше: за два дня мы прекратили регистрацию на дистанцию пять километров. Этот ажиотаж говорит о том, что больше людей начинает дружить со спортом, благодаря, в том числе, и Минскому полумарафону. Люди поменяли свое отношение к себе, они стали успешнее не только в спорте, но и в жизни, потому что спорт дает важнейшие качества", — отметил он.

В связи с этим, организаторы приняли решение увеличить число участников Минского полумарафона-2018 до 35 тысяч. "Забег будет более массовый. Мы уверены, что количество стран будет больше: в этом году была представлена 51 страна, и мы видим, какая реакция была у зарубежных спортсменов. Наш марафон уже становится престижным. Количество населенных пунктов Беларуси, жители которых участвовали в полумарафоне, — 150, это и маленькие деревни, и городские поселки, и города. Для нас это победа", — подытожил Девятовский.

Победителями забега этого года на дистанции в 21,1 километра стали белоруска Людмила Ляхович и кениец Хиллари Киптум Майо Кимайо .