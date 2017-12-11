|
Призовой фонд Минского полумарафона-2018 будет увеличен
12.12.2017 15:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Призовой фонд Минского полумарафона в 2018 году будет увеличен, заявил депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на церемонии вручения денежных призов победителям и призерам
© Sputnik / Виктор Толочко
"Поощрение спортсменов – это очень важно. Мы за массовый спорт, и главный посыл – это социальная составляющая, приобщение людей к здоровому образу жизни. Но никто не отменяет спортивную составляющую. Идет серьезная борьба за первые места. Бегуны из Эфиопии, из Кении, из ближнего зарубежья приезжают к нам, в том числе, за призовым фондом, и он играет немаловажную роль", — отметил он.
По словам Девятовского, увеличение фонда привлечет на Минский полумарафон еще больше громких имен. "Призовой фонд в 2018 году будет увеличен, надеемся, что в два раза. Мы хотим, чтобы наш полумарафон с точки зрения профессионального праздника спорта только совершенствовался и в скором времени стал таким же популярным, как, например, Берлинский или Лондонский", — поделился председатель БФЛА.
Стало известно, что в Минский полумарафон-2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это поможет привлечь на ежегодное мероприятие больше именитых спортсменов из разных стран мира.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии