Призовой фонд Минского полумарафона-2018 будет увеличен

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Призовой фонд Минского полумарафона в 2018 году будет увеличен, заявил депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на церемонии вручения денежных призов победителям и призерам полумарафона-2017 из Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минском полумарафоне-2018 примут участие 35 тысяч спортсменов

"Поощрение спортсменов – это очень важно. Мы за массовый спорт, и главный посыл – это социальная составляющая, приобщение людей к здоровому образу жизни. Но никто не отменяет спортивную составляющую. Идет серьезная борьба за первые места. Бегуны из Эфиопии, из Кении, из ближнего зарубежья приезжают к нам, в том числе, за призовым фондом, и он играет немаловажную роль", — отметил он.

По словам Девятовского, увеличение фонда привлечет на Минский полумарафон еще больше громких имен. "Призовой фонд в 2018 году будет увеличен, надеемся, что в два раза. Мы хотим, чтобы наш полумарафон с точки зрения профессионального праздника спорта только совершенствовался и в скором времени стал таким же популярным, как, например, Берлинский или Лондонский", — поделился председатель БФЛА.

Стало известно, что в Минский полумарафон-2018 пройдет 9 сентября , в нем примут участие 35 тысяч спортсменов, что на пять тысяч больше, чем в 2017 году.