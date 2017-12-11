ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Призовой фонд Минского полумарафона-2018 будет увеличен

12.12.2017 15:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Призовой фонд Минского полумарафона в 2018 году будет увеличен, заявил депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский на церемонии вручения денежных призов победителям и призерам полумарафона-2017 из Беларуси.

Призовой фонд Минского полумарафона-2018 будет увеличен
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минском полумарафоне-2018 примут участие 35 тысяч спортсменов

"Поощрение спортсменов – это очень важно. Мы за массовый спорт, и главный посыл – это социальная составляющая, приобщение людей к здоровому образу жизни. Но никто не отменяет спортивную составляющую. Идет серьезная борьба за первые места. Бегуны из Эфиопии, из Кении, из ближнего зарубежья приезжают к нам, в том числе, за призовым фондом, и он играет немаловажную роль", — отметил он.

По словам Девятовского, увеличение фонда привлечет на Минский полумарафон еще больше громких имен. "Призовой фонд в 2018 году будет увеличен, надеемся, что в два раза. Мы хотим, чтобы наш полумарафон с точки зрения профессионального праздника спорта только совершенствовался и в скором времени стал таким же популярным, как, например, Берлинский или Лондонский", — поделился председатель БФЛА.

Стало известно, что в Минский полумарафон-2018 пройдет 9 сентября, в нем примут участие 35 тысяч спортсменов, что на пять тысяч больше, чем в 2017 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это поможет привлечь на ежегодное мероприятие больше именитых спортсменов из разных стран мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В Минском полумарафоне-2018 примут участие 35 тысяч спортсменов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика