ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чемпионате Украины в этом сезоне могут ввести видеоповторы

12.12.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в чемпионате Украины.

«Мы обратились к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с письмом с поддержкой введения системы «Видеоассистент рефери» (VAR). Как известно, IFAB начала двухлетний эксперимент по тестированию системы видеоповторов. ФИФА в этом году тестировала систему во время чемпионата мира среди 20-летних игроков и во время Кубка конфедераций.

Нужно выполнить ряд требований организации. Это не только технические требования к качеству трансляции матчей – количества камер, оборудование места для просмотра и другие нюансы. Это также определенные требования к арбитрам, которым необходимо пройти курс обучения. 

IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться, что мы успеем их выполнить во время зимы. Начнем тестировать систему, возможно, на матчах повышенной сложности. Хотя окончательное решение по этому вопросу примем уже ближе к началу второй части сезона», – сказал Павелко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в чемпионате Украины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Призовой фонд Минского полумарафона-2018 будет увеличен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика