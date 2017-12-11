В чемпионате Украины в этом сезоне могут ввести видеоповторы

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в чемпионате Украины.

«Мы обратились к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с письмом с поддержкой введения системы «Видеоассистент рефери» (VAR). Как известно, IFAB начала двухлетний эксперимент по тестированию системы видеоповторов. ФИФА в этом году тестировала систему во время чемпионата мира среди 20-летних игроков и во время Кубка конфедераций.

Нужно выполнить ряд требований организации. Это не только технические требования к качеству трансляции матчей – количества камер, оборудование места для просмотра и другие нюансы. Это также определенные требования к арбитрам, которым необходимо пройти курс обучения.

IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться, что мы успеем их выполнить во время зимы. Начнем тестировать систему, возможно, на матчах повышенной сложности. Хотя окончательное решение по этому вопросу примем уже ближе к началу второй части сезона», – сказал Павелко.