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Победителям Минского полумарафона-2017 вручили денежные призы
12.12.2017 16:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Церемония вручения денежных призов победителям Минского полумарафона-2017, являющимся гражданами Беларуси, состоялась во вторник в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
После прохождения обязательной проверки допинг-проб, которая затянулась на несколько месяцев, спортсмены получили банковские карточки с выигрышами.
"Столь позднее вручение связано с процедурой допингового контроля: необходимо дождаться окончательных результатов, прежде чем награждать спортсменов", – прокомментировали организаторы полумарафона.
Белорусы достойно выступили на Минском полумарафоне-2017: на дистанциях 10,5 и 5,5 километра все призовые места взяли представители нашей страны, они же оказались в первой тройке полумарафонского забега среди женщин. Все они сегодня получили денежные вознаграждения.
© Sputnik / Ирина Петрович
Вручение наград победителям в Минске
Спортсменов награждал депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и председатель правления банка "Москва-Минск" Игорь Лихогруд.
Кроме того, на церемонии презентовали англоязычную версию промо-ролика о Минском полумарафоне, которая должна привлечь внимание иностранных бегунов к этому спортивному событию.
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Награда наконец-то нашла своих героев: победителям Минского полумарафона-2017 из Беларуси вручили банковские карты с денежными призами.
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