Победителям Минского полумарафона-2017 вручили денежные призы

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Церемония вручения денежных призов победителям Минского полумарафона-2017, являющимся гражданами Беларуси, состоялась во вторник в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Минский полумарафон: видим цель – бежим к ней

После прохождения обязательной проверки допинг-проб, которая затянулась на несколько месяцев, спортсмены получили банковские карточки с выигрышами.

"Столь позднее вручение связано с процедурой допингового контроля: необходимо дождаться окончательных результатов, прежде чем награждать спортсменов", – прокомментировали организаторы полумарафона.

Белорусы достойно выступили на Минском полумарафоне-2017: на дистанциях 10,5 и 5,5 километра все призовые места взяли представители нашей страны, они же оказались в первой тройке полумарафонского забега среди женщин. Все они сегодня получили денежные вознаграждения.



© Sputnik / Ирина Петрович Вручение наград победителям в Минске

Спортсменов награждал депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и председатель правления банка "Москва-Минск" Игорь Лихогруд.

Кроме того, на церемонии презентовали англоязычную версию промо-ролика о Минском полумарафоне, которая должна привлечь внимание иностранных бегунов к этому спортивному событию.