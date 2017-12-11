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У Дерябина истек пробный контракт с минским «Динамо», клуб продолжит следить за хоккеистом
12.12.2017 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
У защитника Дмитрия Дерябина истек срок действия пробного контракта с минским «Динамо».
Хоккеист вернулся в команду U-20, костяк которой приступил к подготовке к молодежному чемпионату мира-2018.
Защитник находился в расположении «зубров» с 27 ноября и за это время поучаствовал в двух матчах «регулярки» КХЛ — против «Югры» и рижского «Динамо». В среднем проводил на льду 3 минуты 45 секунд.
«Клуб благодарит Дмитрия за работу и продолжает следить за его дальнейшим развитием», – говорится в сообщении «Динамо».
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У защитника Дмитрия Дерябина истек срок действия пробного контракта с минским «Динамо».
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