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У Дерябина истек пробный контракт с минским «Динамо», клуб продолжит следить за хоккеистом

12.12.2017 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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У защитника Дмитрия Дерябина истек срок действия пробного контракта с минским «Динамо».

Хоккеист вернулся в команду U-20, костяк которой приступил к подготовке к молодежному чемпионату мира-2018.

Защитник находился в расположении «зубров» с 27 ноября и за это время поучаствовал в двух матчах «регулярки» КХЛ — против «Югры» и рижского «Динамо». В среднем проводил на льду 3 минуты 45 секунд.

«Клуб благодарит Дмитрия за работу и продолжает следить за его дальнейшим развитием», – говорится в сообщении «Динамо».

 
 
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У защитника Дмитрия Дерябина истек срок действия пробного контракта с минским «Динамо».

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