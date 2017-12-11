Алексей Шевченко: «Минское «Динамо» быстро выдохлось. С такой игрой сезон для них будет завершен и до олимпийской паузы»

Известный российский журналист Алексей Шевченко предположил, что минское «Динамо» в ближайшее время окончательно утратит шансы на выход в плей-офф КХЛ.

«С чем же уходит КХЛ на очередной перерыв? Интриг не так уж много, и они локальные. СКА давно в плей-офф, вряд ли упустит первое место в конференции и, если все так и будет идти, то и Кубок Гагарина. Остались достаточно мелкие вопросы, но спасибо, что хоть они есть.

На «Западе», к сожалению, все хуже. Всего лишь четыре команды претендуют на три место в плей-офф. Минчан мы зря хвалили после удачной серии – команда Горди Дуайера быстро выдохлась. Формально они еще в борьбе, но с такой игрой и результатами сезон для них будет завершен и до олимпийской паузы. В конференции решается, попадет ли в плей-офф «Северсталь» и если попадет, то кого вытеснит?

На «Востоке» все чуть веселей. Пусть между вторым и девятым местом уже 12 очков, но все команды очень нестабильны. «Автомобилист» может проиграть дома «Югре», результаты «Трактора» вообще предсказать невозможно, «Барыс» перед первым этапом Евротура лидировал, а сейчас рискует выпасть из восьмерки. По потерянным они уже не в плей-офф. Да еще и «Сибирь» резко добавила, взяв четыре очка на последнем выезда.

На этом все. Посев команд не будет иметь большого значения (особенно на «Востоке»), по три команды в каждой конференции уже доигрывают сезон. Теперь ждем, когда в КХЛ назовут три клуба, которые покинут турнир в следующем сезоне. Этим и будем жить», – написал Шевченко.