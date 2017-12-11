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Моуринью о потасовке после матча с «Ман Сити»: «Дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание»

12.12.2017 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью кратко прокомментировал потасовку в подтрибунном помещении после матча с»Манчестер Сити» (1:2).

«Я здесь не для того, чтобы комментировать слова Пепа Гвардиолы. Единственное, что скажу: тут дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание.

Это пресс-конференция перед матчем с «Борнмутом», а не после игры с «Ман Сити». Вопрос закрыт.

После поражения хочешь победить чуть сильнее. Никто не любит проигрывать один матч, никто не хочет проиграть два раза подряд. Это относится к любой команде. 

Мы идем от матчу к матчу. Стараемся победить и набрать максимум очков», – рассказал Моуринью. 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью кратко прокомментировал потасовку в подтрибунном помещении после матча с»Манчестер Сити» (1:2).

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