МИНСК, 12 дек — Sputnik. Юношеская хоккейная команда Центрального района Минска "Грифоны" (2003 и 2004 годов рождения), в которой выступает сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, стала победителем городского этапа соревнований "Золотая шайба", сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Финал "Золотой шайбы" в Минске

Во вторник на малой ледовой площадке спортивного комплекса "Чижовка-Арена" состоялся финальный поединок городского этапа республиканских соревнований "Золотая шайба" между "Грифонами" и "Медведем" из Московского района.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Лукашенко во время финала "Золотой шайбы"

Встреча завершилась победой юных хоккеистов их Центрального района Минска со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе победителей отметились Николай Лукашенко, Сергей Станько и Илья Марков. У "медведей" шайба на счету Ивана Лихтаровича.



© Sputnik / Виктор Толочко Финал "Золотой шайбы"

В матче за третье место встретились "Беркут" из Фрунзенского района и "Олимпия" из Советского. Сильнее был "Беркут" — 7:1.

"Грифоны" в третий раз стали победителями городского этапа и представят Минск на республике. Финал республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе пройдет во время Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси 3-7 января.

Команда Лукашенко-младшего ранее дважды становилась чемпионом в младшей возрастной группе на республиканских соревнованиях.