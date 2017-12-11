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МОК пожизненно отстранил 6 российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх, одна спортсменка оправдана

12.12.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх шестерых российских хоккеисток.

Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. Результаты российской женской команды в Сочи-2014 (6-е место) аннулированы.

Об обосновании данного решения МОК сообщит в установленном порядке. 

Дело одной спортсменки, имя которой МОК не разглашает, закрыто за недостатком доказательств без применения каких-либо санкций. 

 

 
 
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Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх шестерых российских хоккеисток.

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