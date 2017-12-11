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Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» сыграет с «Челси»
12.12.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 17-м туре АПЛ «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом». В среду «Манчестер Сити» сыграет с «Суонси», «Ливерпуль» – с «Вест Бромвичем», «Вест Хэм» примет «Арсенал», а «Тоттенхэм» – «Брайтон».
Чемпионат Англии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 17-м туре АПЛ «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом».
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