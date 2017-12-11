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Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» сыграет с «Челси»

12.12.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре АПЛ «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом». В среду «Манчестер Сити» сыграет с «Суонси», «Ливерпуль» – с «Вест Бромвичем», «Вест Хэм» примет «Арсенал», а «Тоттенхэм» – «Брайтон». 

Чемпионат Англии

17-й тур

Бернли – Сток Сити
Дата проведения
12 декабря, 22.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Уотфорд
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Челси
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Джон Смитс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Саутгемптон – Лестер
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Эвертон
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Манчестер Сити
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Брайтон
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Вест Бромвич
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Арсенал
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 17-м туре АПЛ «Челси» встречается с «Хаддерсфилдом».

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