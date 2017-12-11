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Басков: если сборная России выиграет Олимпиаду, болельщики споют гимн

12.12.2017 19:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Если сборная России по хоккею станет чемпионом Олимпийских игр 2018 года, болельщики на трибунах споют гимн своей страны, и это будет правильно, заявил заместитель председателя Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Дмитрий Басков.

Басков: если сборная России выиграет Олимпиаду, болельщики споют гимн
© Sputnik/ Алексей Куденко
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Исполком МОК 5 декабря принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 в Пхенчхане, но под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" и при выполнении определенных условий. Во вторник олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов принять условия МОК и ехать в Пхенчхан под олимпийским флагом.

"Это правильно, логично и справедливо, потому что они заслужи быть там, и находится должны там именно они, а не какая-то другая сборная", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Басков.

Он не исключил, что российский гимн все же прозвучит на Играх. "Вы знаете, я думаю, если сборная России победит на Олимпийских играх даже в том формате, в котором они будут выступать в белых, условно говоря, олимпийских майках, то я думаю большинство людей, которые там будут на трибунах, именно россиян, они споют российский гимн и будут абсолютно правы", — пояснил Басков.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Ранее сообщалось, что в случае отсутствия нарушений со стороны российских спортсменов и новых санкций на закрытии Олимпийских игр может быть вынесен флаг России и прозвучать ее гимн.

 
Теги: Минск
 
 
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Зампред ФХРБ уверен, что российские хоккеисты заслуженно попали на Игры-2018 в Пхенчхан.

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