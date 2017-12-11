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«Лацио» рассмартивает возможность снятия с чемпионата из-за недовольства судейством
12.12.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
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По информации Premium Sport, президент римского клуба
В прошедшей игре «Лацио» не получил пенальти после игры рукой Яго Фальке в штрафной площади «Торино», а
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после матча заявил, что его команду нечестно судят уже четвертый матч подряд, а хавбек
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В «Лацио» рассматривают возможность снятия с чемпионата Италии после скандального матча с «Торино» (1:3).
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