«Лацио» рассмартивает возможность снятия с чемпионата из-за недовольства судейством

В рассматривают возможность снятия с чемпионата Италии после скандального матча с (1:3).

По информации Premium Sport, президент римского клуба считает, что его команда является жертвой политической кампании, чтобы не дать ей завершить сезон в первой четверке.

В прошедшей игре «Лацио» не получил пенальти после игры рукой Яго Фальке в штрафной площади «Торино», а был удален с поля за стычку с Николасом Бурдиссо после просмотра видеоповтора.

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после матча заявил, что его команду нечестно судят уже четвертый матч подряд, а хавбек сказал, что кому-то не нравится тот факт, что «Лацио» занимает место в топ-4.