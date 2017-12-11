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«Лацио» рассмартивает возможность снятия с чемпионата из-за недовольства судейством

12.12.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В «Лацио» рассматривают возможность снятия с чемпионата Италии после скандального матча с «Торино» (1:3).

По информации Premium Sport, президент римского клуба Клаудио Лотито считает, что его команда является жертвой политической кампании, чтобы не дать ей завершить сезон в первой четверке.

В прошедшей игре «Лацио» не получил пенальти после игры рукой Яго Фальке в штрафной площади «Торино», а Чиро Иммобиле был удален с поля за стычку с Николасом Бурдиссо после просмотра видеоповтора.

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после матча заявил, что его команду нечестно судят уже четвертый матч подряд, а хавбек Луис Альберто сказал, что кому-то не нравится тот факт, что «Лацио» занимает место в топ-4.

 
 
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В «Лацио» рассматривают возможность снятия с чемпионата Италии после скандального матча с «Торино» (1:3).

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