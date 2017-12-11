У WADA и ИИХФ нет претензий к мужской сборной России

Федерация хоккея России сообщила, что у WADA и ИИХФ нет каких-либо претензий к мужской сборной России.

«У Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной федерации хоккея отсутствуют претензии к мужской сборной России по хоккею», – сказано в заявлении ФХР.

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила 6 российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх, результаты, показанные женской сборной России в Сочи-2014, были аннулированы.

Напомним, ранее существовала вероятность того, что на Олимпиаду вместо команды России отправится сборная Беларуси.

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