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У WADA и ИИХФ нет претензий к мужской сборной России
12.12.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация хоккея России сообщила, что у WADA и ИИХФ нет каких-либо претензий к мужской сборной России.
«У Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной федерации хоккея отсутствуют претензии к мужской сборной России по хоккею», – сказано в заявлении ФХР.
Ранее комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила 6 российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх, результаты, показанные женской сборной России в Сочи-2014, были аннулированы.
Напомним, ранее существовала вероятность того, что на Олимпиаду вместо команды России отправится сборная Беларуси.
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Федерация хоккея России сообщила, что у WADA и ИИХФ нет каких-либо претензий к мужской сборной России.
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