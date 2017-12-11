Болельщики «Гранита» пытаются закрыть долги клуба продажей футболок сезона-2015

Болельщики «Гранита» организовали акцию и выставили на аукцион игровые футболки сезона-2015.

Таким образом болельщики команды пытаются закрыть долги клуба.

Первый лот – футболка капитана Игоря Трухова.

Вырученные средства перечисляются на счет судебного исполнителя.

Подробности проведения аукциона читайте на странице болельщиков «Гранита» в «Вконтакте» .

Ранее в группе болельщики рассказали о задолженностях клуба:

«Наш любимый клуб испытывает небольшие финансовые трудности. Суть их в задолженности перед некоторыми игроками за прошлый «вышелиговый» сезон.

У Вас появилась возможность не только помочь клубу, пусть и символически, но и порадовать себя приятным сувениром!

Каждые выходные мы будем объявлять о начале и конце аукциона. Лоты – футболки наших футболистов сезона 2015 года, подаренные клубом, которые клуб болельщиков выставляет на аукцион», – говорится в сообщении.

Напомним, «Гранит» в прошедшем сезоне первой лиги занял 8-е место.



