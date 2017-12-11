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Болельщики «Гранита» пытаются закрыть долги клуба продажей футболок сезона-2015
12.12.2017 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики «Гранита» организовали акцию и выставили на аукцион игровые футболки сезона-2015.
Таким образом болельщики команды пытаются закрыть долги клуба.
Первый лот – футболка капитана Игоря Трухова.
Вырученные средства перечисляются на счет судебного исполнителя.
Подробности проведения аукциона читайте на странице болельщиков
Ранее в группе болельщики рассказали о задолженностях клуба:
«Наш любимый клуб испытывает небольшие финансовые трудности. Суть их в задолженности перед некоторыми игроками за прошлый «вышелиговый» сезон.
У Вас появилась возможность не только помочь клубу, пусть и символически, но и порадовать себя приятным сувениром!
Каждые выходные мы будем объявлять о начале и конце аукциона. Лоты – футболки наших футболистов сезона 2015 года, подаренные клубом, которые клуб болельщиков выставляет на аукцион», – говорится в сообщении.
Напомним, «Гранит» в прошедшем сезоне первой лиги занял 8-е место.
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Болельщики «Гранита» организовали акцию и выставили на аукцион игровые футболки сезона-2015.
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