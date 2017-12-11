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Алимбекова заменит Домрачеву на третьем этапе Кубка мира в Анси

12.12.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Изменения в составе сборной Беларуси вызваны запланированным учебно-тренировочным сбором Дарьи Домрачевой в Италии.

Состав на предстоящие старты женской команды выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

В соревнования среди мужчин заявлены три биатлониста: Роман Елетнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 14 по 17 декабря в Анси.

Первыми на старт выйдут биатлонистки, которые определят сильнейших в спринте. 15 декабря состоятся спринтерские гонки у мужчин, 16 декабря пройдет два пасьюта (гонки преследования), а завершится этап двум масс-стартами 17 декабря.

 
 
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Изменения в составе сборной Беларуси вызваны запланированным учебно-тренировочным сбором Дарьи Домрачевой в Италии.

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