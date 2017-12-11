ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Германии. «Майнц» против дортмундской «Боруссии», «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 

12.12.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 16-м туре бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг», «Майнц» встретится с дортмундской «Боруссией», «Бавария» примет «Кельн».

Чемпионат Германии

16-й тур

Бавария – Кельн
Дата проведения
13 декабря, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Хоффенхайм-1899 – Штутгарт
Дата проведения
13 декабря, 20.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Герта – Ганновер 96
Дата проведения
13 декабря, 22.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Фрайбург – Боруссия М 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 декабря, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика
ФрайбургШволов, Сеюнджю, Кох, Штенцель, Гюнтер, Хефлер, Раве, Хаберер, Террацино, Кляйндинст, Петерсен.
Боруссия МЗоммер, Оксфорд, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо, Крамер, Закария, Азар, Дрмич, Штиндль.
Шальке-04 – Аугсбург
Дата проведения
13 декабря, 22.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Байер – Вердер
Дата проведения
13 декабря, 22.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Гамбург – Айнтрахт Ф 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
12 декабря, 22.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 9 Пападопулос, 1:1 – 16 Вольф.
ГамбургМатения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай, Уолас, Юнг, Хунт, Костич, Арп, Вальдшмидт.
Айнтрахт ФГрадецки, Абраам (Сальседо, 8), Фалетт, Таватха, Русс, Вольф, Гачинович, Ребич, Фернандес, Чендлер, Йович.
Майнц – Боруссия Д 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 декабря, 22.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
МайнцЦентнер, Балогун, Бросински, Донати, Диалло, Фрай, Гбамен, Квайсон, Сердар, Латца, Берггрен.
Боруссия ДБюрки, Топрак, Шмельцер, Геррейру, Папастатопулос, Пулишич, Кагава, Ярмоленко, Вайгль, Толян, Обамеянг.
Вольфсбург – РБ Лейпциг 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
12 декабря, 20.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15, пенальти Верхаг, 1:1 – 52 Хальстенберг.
ВольфсбургКастельс, Брукс, Удуохай, Виллиам, Герхардт, Дидави (Осимхен, 89), Арнольд, Малли, Гилавоги, Верхаг, Гомес (Ориги, 67).
РБ ЛейпцигГулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн (Лаймер, 82), Упамекано, Кампль (Кайзер, 89), Ильзанкер, Кейта, Брума (Демме, 79), Поульсен, Вернер.
Предупреждения:
Гилавоги (30), Упамекано (58), Ильзанкер (60), Дидави (65), Хальстенберг (90).
Удаление:
Упамекано (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 16-м туре бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг», «Майнц» встретится с дортмундской «Боруссией», «Бавария» примет «Кельн».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Болельщики «Гранита» пытаются закрыть долги клуба продажей футболок сезона-2015
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика