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Чемпионат Германии. «Майнц» против дортмундской «Боруссии», «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью
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В 16-м туре бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг», «Майнц» встретится с дортмундской «Боруссией», «Бавария» примет «Кельн».
Чемпионат Германии
16-й тур
- Дата проведения
-
12 декабря, 22.30, «Шварцвальд-Штадион»
Фрайбург –
Шволов, Сеюнджю, Кох, Штенцель, Гюнтер, Хефлер, Раве, Хаберер, Террацино, Кляйндинст, Петерсен.
Боруссия М –
Зоммер, Оксфорд, Гинтер, Вестергор, Вендт, Грифо, Крамер, Закария, Азар, Дрмич, Штиндль.
- Дата проведения
-
12 декабря, 22.30, «Имтех Арена»
- Голы:
-
1:0 –
9 Пападопулос,
1:1 –
16 Вольф.
Гамбург –
Матения, Пападопулос, Дуглас Сантос, Дикмайер, Маврай, Уолас, Юнг, Хунт, Костич, Арп, Вальдшмидт.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Абраам (Сальседо, 8), Фалетт, Таватха, Русс, Вольф, Гачинович, Ребич, Фернандес, Чендлер, Йович.
- Дата проведения
-
12 декабря, 22.30, «Кофас-Арена»
Майнц –
Центнер, Балогун, Бросински, Донати, Диалло, Фрай, Гбамен, Квайсон, Сердар, Латца, Берггрен.
Боруссия Д –
Бюрки, Топрак, Шмельцер, Геррейру, Папастатопулос, Пулишич, Кагава, Ярмоленко, Вайгль, Толян, Обамеянг.
- Дата проведения
-
12 декабря, 20.30, «Фольксваген-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
15, пенальти Верхаг,
1:1 –
52 Хальстенберг.
Вольфсбург –
Кастельс, Брукс, Удуохай, Виллиам, Герхардт, Дидави (Осимхен, 89), Арнольд, Малли, Гилавоги, Верхаг, Гомес (Ориги, 67).
РБ Лейпциг –
Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн (Лаймер, 82), Упамекано, Кампль (Кайзер, 89), Ильзанкер, Кейта, Брума (Демме, 79), Поульсен, Вернер.
- Предупреждения:
-
Гилавоги
(30), Упамекано
(58), Ильзанкер
(60), Дидави
(65), Хальстенберг
(90).
- Удаление:
-
Упамекано
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица бундеслиги
Статистика бундеслиги
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В 16-м туре бундеслиги «Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг», «Майнц» встретится с дортмундской «Боруссией», «Бавария» примет «Кельн».
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