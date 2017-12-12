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НХЛ. «Сент-Луис» – «Тампа-Бэй», «Вашингтон» играет с «Колорадо», «Коламбус» принимает «Эдмонтон»

12.12.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Оттава 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Пулио (Ристолайнен, Сканделла)
2:0 – 25 Окпосо (Джорджес, О′Райлли)
3:0 – 32 Кэйн (Айкел, Ристолайнен)
3:1 – 46 Сиси (Томпсон, Стоун)
3:2 – 59 Брассар (Хоффман, Карлссон)
Нью-Джерси – Лос-Анджелес 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Зэйджак (Колман, Гиббонс)
2:0 – 16 Холл (Бутчер, Братт)
3:0 – 35 Холл ()
4:0 – 37 Бойл (Хэйс, Ноусен)
4:1 – 52 Митчелл (Макдермид, Мартинес)
5:1 – 59 Гиббонс ()
Филадельфия – Торонто 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Жиру (Кутюрье)
1:1 – 9 Марло (Хэйнси, Хайман)
1:2 – 36 ван Римсдайк (Марнер, Райлли)
2:2 – 45 Конекны (Проворов, Хегг)
3:2 – 57 Кутюрье (Симмондс, Жиру)
4:2 – 59 Лоутон (Раффль)
Вашингтон – Колорадо 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Врана (Боуи, Кузнецов)
1:1 – 24 Уилсон (Барберио, Ньето)
2:1 – 37 Карлсон ()
3:1 – 45 Коннолли (Кузнецов, Боуи)
4:1 – 56 Нисканен (Бураковски, Кузнецов)
4:2 – 58 Джост (Седерберг, Рантанен)
5:2 – 59 Смит-Пелли (Бигл, Стивенсон)
Коламбус – Эдмонтон 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Кэссиан (Слепышев, Летесту)
0:2 – 26 Нюджент-Хопкинс (Беннинг, Каммаллери)
0:3 – 36 Беннинг (Броссуа, Макдэвид)
0:4 – 39 Лучич (Драйзайтль, Макдэвид)
0:5 – 39 Летесту ()
1:5 – 46 Бьоркстранн (Харрингтон, Нутиваара)
2:5 – 48 Джонсон (Калверт, Бьоркстранн)
2:6 – 53 Пулюярви (Нерс, Макдэвид)
2:7 – 57 Макдэвид (Пулюярви)
Сент-Луис – Тампа-Бэй 0:1 (3 период)
Дата проведения
13 декабря, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Пойнт (Киллорн, Джонсон)
Миннесота – Калгари 1:1 (3 период)
Дата проведения
13 декабря, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Каллен (Сутер, Эрикссон Эк)
1:1 – 38 Ферланд (Годро, Джиордано)
Чикаго – Флорида 1:1 (2 период)
Дата проведения
13 декабря, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Саад (Тэйвс, Дебринкат)
1:1 – 31 Бьюгстэд (Пысик, Барков)
Вегас – Каролина
Дата проведения
13 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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