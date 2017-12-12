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НХЛ. «Сент-Луис» – «Тампа-Бэй», «Вашингтон» играет с «Колорадо», «Коламбус» принимает «Эдмонтон»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
13 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
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НХЛ Регулярный чемпионат .
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- В Минске за поездку в 10 километров на такси пассажирка заплатила 52 рубля 12.12.2017,
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