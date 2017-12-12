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Белорус Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче Звезд

12.12.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский специалист Андрей Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.

Матч Звезд КХЛ пройдет 13-14 января 2018 года в ходе Недели звезд хоккея в Астане.

"Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева – Андрей Скабелка ("Авангард")", — говорится в сообщении.

В пресс-службе КХЛ отметили, что вторые тренеры будут названы чуть позднее.

Также определились судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.

Напомним, составы команд были сформированы 8 декабря. Минское "Динамо" представит защитник Макр-Андре Граньяни. Вместе с ним в дивизионе Боброва сыграют:

  • Вратари: Райан Заполски ("Йокерит"), Игорь Шестеркин (СКА);
  • Защитники: Дмитрий Калинин ("Спартак"), Патрик Херсли (СКА), Сами Лепистё ("Йокерит");
  • Нападающие: Эли Толванен ("Йокерит"), Илья Ковальчук (СКА), Никита Гусев (СКА), Микс Индрашис ("Динамо" Рига), Зак Бойчак ("Слован").
 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году Андрей Скабелка вместе с Ильей Воробьевым также возглавляли сборную Восточной конференции КХЛ.

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