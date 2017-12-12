Белорус Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче Звезд

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский специалист Андрей Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.

Матч Звезд КХЛ пройдет 13-14 января 2018 года в ходе Недели звезд хоккея в Астане.

"Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева – Андрей Скабелка ("Авангард")", — говорится в сообщении.

В пресс-службе КХЛ отметили, что вторые тренеры будут названы чуть позднее.

Также определились судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.

Напомним, составы команд были сформированы 8 декабря. Минское "Динамо" представит защитник Макр-Андре Граньяни. Вместе с ним в дивизионе Боброва сыграют:

Вратари : Райан Заполски ("Йокерит"), Игорь Шестеркин (СКА);

: Райан Заполски ("Йокерит"), Игорь Шестеркин (СКА); Защитники : Дмитрий Калинин ("Спартак"), Патрик Херсли (СКА), Сами Лепистё ("Йокерит");

: Дмитрий Калинин ("Спартак"), Патрик Херсли (СКА), Сами Лепистё ("Йокерит"); Нападающие: Эли Толванен ("Йокерит"), Илья Ковальчук (СКА), Никита Гусев (СКА), Микс Индрашис ("Динамо" Рига), Зак Бойчак ("Слован").