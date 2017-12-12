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Белорус Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче Звезд
12.12.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский специалист Андрей Скабелка возглавит команду дивизиона Чернышева на Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном
Матч Звезд КХЛ пройдет 13-14 января 2018 года в ходе Недели звезд хоккея в Астане.
"Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева – Андрей Скабелка ("Авангард")", — говорится в сообщении.
В пресс-службе КХЛ отметили, что вторые тренеры будут названы чуть позднее.
Также определились судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.
Напомним,
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В 2016 году Андрей Скабелка вместе с Ильей Воробьевым также возглавляли сборную Восточной конференции КХЛ.
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