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Алимбекова заменит Домрачеву на третьем этапе КМ в Анси

12.12.2017 21:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Тренерский штаб женской сборной Беларуси огласил состав на третий этап Кубка мира по биатлону, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Алимбекова заменит Домрачеву на третьем этапе КМ в Анси
© Sputnik/ Александр Вильф
Домрачева занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 15 по 17 декабря в Анси (Франция). Программу соревнований откроет женский и мужской спринт (15 декабря), затем гонки преследования (16 декабря) и масс-старты (17 декабря).

"В женских соревнованиях страну представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Динара Алимбекова", — рассказали в БФБ.

Напомним, Дарья Домрачева после второго этапа в австрийском Хохфильцене объявила, что пропустит следующий – она собирается провести тренировочный сбор для подготовки к Олимпийским играм.

В соревнованиях среди мужчин выступят Роман Елетнов, Дмитрий Абашев и Антон Смольский.

 
Теги: Минск
 
 
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Во Франции выступят семь биатлонистов из Беларуси – четыре женщины и трое мужчин.

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