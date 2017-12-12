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Доннарумма не покинет «Милан» дешевле 70 млн евро
13.12.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
В новом контракте 18-летнего голкипера с «россонери» отсутствует опция выкупа, но если клуб получит предложение в размере 70 миллионов евро, то игрока могут продать.
Ранее, во время переговоров о новом соглашении,
Сам Доннарумма пока не собирается покидать «Милан». При этом если клуб не получит путевку в Лигу чемпионов, то по окончании сезона будет вынужден расстаться с одним или двумя топ-игроками.
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«Милан» не планирует расставаться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, на которого претендуют «Ювентус» и «ПСЖ».
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