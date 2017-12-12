Златан Ибрагимович: «Гвардиола – самый инфантильный тренер в моей карьере»

Форвард «Манчестер Юнайтед» , выступавший ранее за «Барселону», поделился впечатлениями от работы с тогдашним главным тренером каталонского клуба .

«В первые полгода я много забивал, и мы выиграли два Суперкубка. Первые шесть месяцев были идеальными. Потом мы поменяли тактическую схему, и это не пошло мне на пользу. Руководство клуба посоветовало мне поговорить с Гвардиолой.

Я сказал ему, что ради Месси он жертвует другими игроками. Он ответил, что понял меня. После чего оставил меня в запасе. Потом еще раз и еще. И я подумал: «Здорово же он решил проблему!»

После этого он не разговаривал со мной и даже не смотрел в мою сторону. Если я заходил в комнату, он из нее выходил. Когда я приходил к нему на встречу, у него находились другие планы. Я понимал, что к футболу это не имело никакого отношения.

Он сам создал эту проблему и не сумел решить ее. Помню, в первый же день он сказал мне, что игроки «Барселоны» не приезжают на тренировку на «Феррари» и «Порше». Он уже тогда осуждал меня. Но если ты не знаешь человека, то ты не вправе осуждать его.

Читал, что то же самое случилось с Манджукичем и Это’О. Гвардиола не худший тренер в моей карьере, но, безусловно, самый инфантильный, поскольку мужчина должен уметь решать проблемы», – сказал Ибрагимович.