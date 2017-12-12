ФИФА заблокировала жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018. Но их можно купить через РФС

Жители Крыма не могут купить на сайте ФИФА билеты на ЧМ-2018, который пройдет в России.

ФИФА заблокировала такую возможность. При попытке заказать билеты сайт выдает ошибку, поскольку ФИФА не признает Крым частью России. Не помогает даже использование vpn-серверов.

Ситуацию прокомментировал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

«Точно такая же проблема с такой ошибкой была и во время продаж билетов на матчи Кубка конфедераций, проводившемся под эгидой ФИФА. Хозяйкой этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию.

Есть определенная санкционная история: ФИФА считает Крым частью Украины. Обходили мы это просто – люди к нам обращались с заявками, и мы по этим заявкам закупали билеты через Российский футбольный союз», – сказал Ветоха.

Крым не может получить и право транслировать матчи ЧМ-2018 в фан-зонах. «ФИФА пока не видит нас как членов», – объяснил Ветоха.

Как заявила замминистра спорта России Наталья Паршикова, для крымчан будет организована продажа билетов через сайт РФС.

В схожей ситуации оказались жители Абхазии и Южной Осетии. Эти территории ранее провозгласили независимость от Грузии, но большая часть мирового сообщества не признает Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых стран.