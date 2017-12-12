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НБА. «Миннесота» уступила в овертайме «Филадельфии», «Нью-Йорк» обыграл «Лейкерс» и другие результаты

13.12.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Нью-Йорк» в овертайме одержал победу над «Лейкерс» (113:109).

«Филадельфия» прервала свою серию из четырех поражений подряд, обыграв в овертайме «Миннесоту» (118:112).

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Лейкерс 113:109 OT (25:29, 25:22, 26:28, 23:20, 14:10)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Денвер 84:103 (18:26, 22:23, 20:31, 24:23)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Атланта 123:114 (31:31, 31:17, 32:29, 29:37)
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Вашингтон 103:98 (30:22, 21:29, 28:27, 24:20)
Дата проведения
13 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Сан-Антонио 95:89 (30:23, 16:21, 21:25, 28:20)
Дата проведения
13 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Филадельфия 112:118 OT (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18)
Дата проведения
13 декабря, 05.30, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Финикс 99:92 (21:23, 28:28, 25:23, 25:18)
Дата проведения
13 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

 

 
 
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