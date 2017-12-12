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«Боруссия» Д выиграла в бундеслиге впервые за 2 месяца, прервав 8-матчевую серию без побед
13.12.2017 07:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дормундская «Боруссия» обыграла
Новый главный тренер команды
Эта победа стала для
Штегер стал главным тренером «Боруссии» после увольнения Петера Боса.
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Дормундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 16-го тура чемпионата Германии (2:0).
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