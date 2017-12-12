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«Боруссия» Д выиграла в бундеслиге впервые за 2 месяца, прервав 8-матчевую серию без побед

13.12.2017 07:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дормундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 16-го тура чемпионата Германии (2:0).

Новый главный тренер команды Петер Штегер сумел одержать победу в своей дебютной игре после назначения.

Эта победа стала для «Боруссии» первой в бундеслиге с 30 сентября. Клуб прервал 8-матчевую безвыигрышную серию.

Штегер стал главным тренером «Боруссии» после увольнения Петера Боса.

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Дормундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 16-го тура чемпионата Германии (2:0).

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