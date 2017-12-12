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Антонио Конте: «Ман Сити» невозможно остановить»

13.12.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте признал «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом чемпионата Англии.

После 16 матчей «горожане» возглавляют таблицу, опережая «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на 11 очков.

«Мы занимаем хорошую позицию в чемпионате, но на данный момент есть команда, которую просто невозможно остановить. В противном случае мы бы боролись за титул с «Юнайтед», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Это не значит, что мы можем отказаться от попыток догнать их, но в действительности нам приходится рассчитывать на победу в каждой оставшейся игре чемпионата, надеясь на серьезный провал лидера», – сказал Конте.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте признал «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом чемпионата Англии.

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