ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко получила wild card на Australian Open

13.12.2017 10:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила спецприглашение для участия в основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщили организаторы турнира.

Азаренко получила wild card на Australian Open
© AP/ Kirsty Wigglesworth
Азаренко попросила wild card у организаторов Australian Open

"Сейчас у Вики, очевидно, очень сложная ситуация, и мы решили оказать ей поддержку", – сказал директор турнира Крэйг Тили руку.

Он также сообщил, что Азаренко как двукратной победительнице Australian Open предоставлена wild card, и теннисистку ждут в Мельбурне в январе следующего года.

Азаренко побеждала на турнире в Австралии два раза подряд – в 2012 и 2013 годах, но не выходила на корт после поражения в одной восьмой финала Уимблдона.

Сейчас спортсменка живет в США вместе со своим сыном Лео. Азаренко ждет решения суда по опеке над ребенком. Как ранее сообщал Sputnik, в начале декабря текущего года белорусская теннисистка обратилась к организаторам Australian Open с просьбой о спецприглашении, которое предоставит ей право участвовать в турнире, минуя квалификацию.

Открытый чемпионат Австралии в 2018 году пройдет с 15 по 28 января.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка побеждала на турнире в Австралии два раза подряд – в 2012 и 2013 годах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Антонио Конте: «Ман Сити» невозможно остановить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика