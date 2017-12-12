Азаренко получила wild card на Australian Open

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила спецприглашение для участия в основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщили организаторы турнира.



© AP/ Kirsty Wigglesworth Азаренко попросила wild card у организаторов Australian Open

"Сейчас у Вики, очевидно, очень сложная ситуация, и мы решили оказать ей поддержку", – сказал директор турнира Крэйг Тили руку.

Он также сообщил, что Азаренко как двукратной победительнице Australian Open предоставлена wild card, и теннисистку ждут в Мельбурне в январе следующего года.

Азаренко побеждала на турнире в Австралии два раза подряд – в 2012 и 2013 годах, но не выходила на корт после поражения в одной восьмой финала Уимблдона.

Сейчас спортсменка живет в США вместе со своим сыном Лео. Азаренко ждет решения суда по опеке над ребенком. Как ранее сообщал Sputnik, в начале декабря текущего года белорусская теннисистка обратилась к организаторам Australian Open с просьбой о спецприглашении, которое предоставит ей право участвовать в турнире, минуя квалификацию.

Открытый чемпионат Австралии в 2018 году пройдет с 15 по 28 января.