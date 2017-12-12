Букмекер рассчитал как выигрыш ставки на принципиальный матч серии А «Ювентус» – «Интер», который завершился со счетом 0:0

Букмекерская компания Maxline в рамках акции, «Maxline заплатит» объявила о перерасчете на выигрыш всех проигрышных ставок на общий тотал матча от 0.5 и выше.

«Матч выдался достаточно скучным и мы решили порадовать наших клиентов очередным подарком!», – сообщил букмекер.

Для перерасчета ставок на тотал в этом матче клиентам компании необходимо прислать на bonus@maxline.by номер своего счета, с пометкой «Макслайн заплатит».