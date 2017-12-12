В допинг-пробе Фрума с «Вуэльты»-2017 обнаружена доза сальбутамола, в два раза превышающая допустимое значение

В допинг-пробе британского велогонщика с «Вуэльты»-2017 обнаружена большая доза сальбутамола.

Проба была сдана спортсменом 7 сентября. В ней обнаружена доза сальбутамола, в два раза превышающая допустимый лимит.

Международный союз велосипедистов ( ) начал расследование и потребовал у Фрума объяснений.

«Все знают, что у меня есть астма. Я иногда использую лекарство от нее, но всегда в допустимых рамках.

Во время «Вуэльты» мне стало хуже, так что я последовал совету врача команды удвоить дозу лекарства. Но, как и всегда, я тщательно следил за тем, чтобы не преувеличить дозу.

Я очень серьезно отношусь к своей лидерской позиции в велоспорте. поступает абсолютно правильно, начав расследование. Я и Sky предоставим им всю необходимую информацию», – рассказал Фрум.

Фрум в 2017 году выиграл «Тур де Франс» и «Вуэльту». Если он не сможет адекватно объяснить UCI то, каким образом в его допинг-пробе оказалась большая доза сальбутамола, то он как минимум может лишиться титула победителя «Вуэльты».

Ранее за превышенную дозу сальбутамола (на 35 процентов) в допинг-пробе был дисквалифицирован норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю. Он был лишен победы в «Тур де Ски» и общем зачете Кубка мира сезона-2014/15, а также получил отстранение на два месяца.

Сальбутамол – бронхорасширяющий препарат, применяется для купирования приступов бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, а также при хроническом бронхите. Входит в список разрешенных WADA препаратов, но в дозировке не превышающей 1600 мкг в сутки. Превышение суточной дозировки является нарушением антидопинговых правил.