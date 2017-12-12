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Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. «Реал» против «Аль-Джазиры»

13.12.2017 07:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На клубном чемпионате мира в ОАЭ пройдут 1/2 финала.

«Гремио» встретится с «Пачукой», «Реал» сыграет с «Аль-Джазирой».

Чемпионат мира среди клубов

Матч за 5-е место

Видад Марокко – Урава Ред Даймондс Япония 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
12 декабря, 17.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Маурисио, 1:1 – 21 Эль-Хаддад, 1:2 – 26 Касиваги, 1:3 – 60 Маурисио, 2:3 – 90, пенальти Хажуж.
ВидадБенашур, Уаттара, Рабе, Наири, Гаддарин, Аит-Бен-Идир, Эль-Карти, Хадруф (Саиди, 74), Аулад (Тигазуи, 76), Эль-Хаддад (Доа, 87), Хажуж.
Урава Ред ДаймондсНиcикава, Макино, Маурисио, Мориваки, Аоки, Касиваги, Нагасава, Абе, Рафаэл Силва (Умесаки, 58; Любиянкич, 77), Короки (Кикути, 90), Муто.
Предупреждения:
Наири (36), Эль-Карти (80), Любиянкич (85).

1/2 финала

Гремио Бразилия – Пачука Мексика 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 95 Эвертон.
ГремиоГроэ, Жеромел, Жаилсон, Кортес, Каннеманн, Мишел (Эвертон, 72), Рамиро, Фернандиньо (Рафаэл Тиере, 118), Эдилсон (Лео Моура, 90), Луан, Барриос (Жаэл, 55).
ПачукаПерес, Мартинес, Агирре (Санчес, 67), Гусман, Гарсия (Сагаль, 101), Хонда, Эрнандес, Гонсалес, Урретавискайя (Кано, 105), Мурильо, Хара (Эррера, 90).
Предупреждения:
Каннеманн (23), Гусман (34), Рамиро (51), Гарсия (84), Эрнандес (105), Жаэл (113).
Удаление:
Гусман (110).
Аль-Джазира ОАЭ – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
13 декабря, 20.00, «Sheikh Zayed Sports City»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 
 
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На клубном чемпионате мира в ОАЭ пройдут 1/2 финала.

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