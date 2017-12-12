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Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. «Реал» против «Аль-Джазиры»
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На клубном чемпионате мира в ОАЭ пройдут 1/2 финала.
«Гремио» встретится с «Пачукой», «Реал» сыграет с «Аль-Джазирой».
Чемпионат мира среди клубов
Матч за 5-е место
- Дата проведения
-
12 декабря, 17.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
- Голы:
-
0:1 –
18 Маурисио,
1:1 –
21 Эль-Хаддад,
1:2 –
26 Касиваги,
1:3 –
60 Маурисио,
2:3 –
90, пенальти Хажуж.
Видад –
Бенашур, Уаттара, Рабе, Наири, Гаддарин, Аит-Бен-Идир, Эль-Карти, Хадруф (Саиди, 74), Аулад (Тигазуи, 76), Эль-Хаддад (Доа, 87), Хажуж.
Урава Ред Даймондс –
Ниcикава, Макино, Маурисио, Мориваки, Аоки, Касиваги, Нагасава, Абе, Рафаэл Силва (Умесаки, 58; Любиянкич, 77), Короки (Кикути, 90), Муто.
- Предупреждения:
-
Наири
(36), Эль-Карти
(80), Любиянкич
(85).
1/2 финала
- Дата проведения
-
12 декабря, 20.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
- Гол:
-
1:0 –
95 Эвертон.
Гремио –
Гроэ, Жеромел, Жаилсон, Кортес, Каннеманн, Мишел (Эвертон, 72), Рамиро, Фернандиньо (Рафаэл Тиере, 118), Эдилсон (Лео Моура, 90), Луан, Барриос (Жаэл, 55).
Пачука –
Перес, Мартинес, Агирре (Санчес, 67), Гусман, Гарсия (Сагаль, 101), Хонда, Эрнандес, Гонсалес, Урретавискайя (Кано, 105), Мурильо, Хара (Эррера, 90).
- Предупреждения:
-
Каннеманн
(23), Гусман
(34), Рамиро
(51), Гарсия
(84), Эрнандес
(105), Жаэл
(113).
- Удаление:
-
Гусман
(110).
- Дата проведения
-
13 декабря, 20.00, «Sheikh Zayed Sports City»
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На клубном чемпионате мира в ОАЭ пройдут 1/2 финала.
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