Азаренко получила wild card на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, сейчас занимающая в рейтинге 210-е место, получила wild card на Australian Open, стартующий через месяц.

Напомним, двукратная чемпионка Мельбурна за последние 19 месяцев провела только два турнира из-за декретного отпуска и последовавшего судебного разбирательства с отцом ее ребенка об опеке.

Одним из этих турниров был «Уимблдон», для выступления на котором она использовала защищенный рейтинг. По правилам WTA, по защищенному рейтингу можно выступить только на двух «Шлемах», а значит, благодаря wild card на Australian Open Азаренко сохранила возможность летом сыграть на «Ролан Гаррос», даже если она еще не будет попадать на него напрямую.

«Год у меня был трудный, и возможность вернуться на Australian Open – отличное начало нового 2018-го. Хочу поблагодарить (директора турнира) Крэйга и его команду за их понимание и поддержку и не могу дождаться новой встречи с моими австралийскими болельщиками», – цитирует New York Times Азаренко, в это межсезонье расставшуюся с основным тренером и тренером по физподготовке.

Добавим, также стало известно, что экс-пятая ракетка Эжени Бушар получила wild card на турнир в Хобарте, где в 2016-м году сыграла в финале (уступила Ализе Корне). На этой неделе 23-летняя канадка занимает 82-е место рейтинга WTA после того, как в сезоне-2017 из 34 проведенных матчей проиграла 21.