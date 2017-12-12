Сергей Канашиц: «Cтранная ситуация, когда БАТЭ для усиления приглашает к себе ребят из «Нафтана», в котором напрочь отсутствует дух победителей»

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о трансферной политике БАТЭ.

«Пока еще действующий чемпион БАТЭ, судя по всему, к следующему сезону может прилично измениться. Активно (и даже – упорно!) сватают в «Црвену Звезду» Мирко Иванича и Неманью Милуновича – двух балканских столпов, на которых держался весь игровой стиль БАТЭ в нынешнем сезоне. Если ребята уйдут — это будет, конечно, потеря, но так даже интереснее: выстраивать модель командных взаимодействий тренерам придется практически заново, и на это очень любопытно будет посмотреть. Ведь кто бы что ни говорил, а процесс капитальной перестройки на футбольном поле в БАТЭ назрел давно, если клуб, конечно, собирается двигаться в своей эволюции дальше, а не топтаться на месте, как это происходит несколько последних лет.

Выскажу сугубо личное мнение, но состав БАТЭ в завершившемся сезоне был крайне несбалансирован и даже странен. Приобретения делались будто наобум, и очень мало из них действительно попали в яблочко. Булят, Гвилия, Бага, Рушевич, Туоминен – все это трансферные выстрелы, которые ушли в молоко. При этом даже в случае возможного ухода Милуновича и Иванича, а также завершения карьеры Родионовым у БАТЭ останется костяк опытных игроков, вокруг которых можно строить новую и очень амбициозную команду. Вопрос только в том, способны ли стать новыми лидерами клуба или даже просто толком вписаться в коллектив Евгений Березкин и Захар Волков.

При всем уважении к этим молодым игрокам, ситуация сама по себе довольно странная, когда многолетний бессменный чемпион страны для усиления состава приглашает к себе ребят из... «Нафтана» – клуба–аутсайдера, клуба-фантома, в котором напрочь отсутствует дух победителей. С такими приобретениями вряд ли станешь сильнее и уж точно нельзя рассчитывать победить «Арсенал», – считает Канашиц.