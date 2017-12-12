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У Быкова закончился контракт с минским «Динамо»

13.12.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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У полузащитника минского «Динамо» Артема Быкова истек срок действия контракта с клубом.

В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

Отметим, что перед началом сезона Артем Быков и Глеб Рассадкин не соглашались подписывать контракты на других условиях.

Позже было объявлено о том, что Быков продолжит выступление за «Динамо», а Рассадкин покинул клуб.

Подробную статистику выступлений Быкова смотрите здесь.

 
 
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У полузащитника минского «Динамо» Артема Быкова истек срок действия контракта с клубом.

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