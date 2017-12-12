У Быкова закончился контракт с минским «Динамо»

У полузащитника минского «Динамо» Артема Быкова истек срок действия контракта с клубом.

В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

Отметим, что перед началом сезона Артем Быков и Глеб Рассадкин не соглашались подписывать контракты на других условиях.

Позже было объявлено о том, что Быков продолжит выступление за «Динамо», а Рассадкин покинул клуб.

Подробную статистику выступлений Быкова смотрите здесь .