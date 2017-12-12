Олег Дулуб: «Мой уход из Одессы может случиться, если поступит предложение от сильного клуба»

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал, что может покинуть одесский клуб.

«Мой уход из Одессы может случиться, если мне поступит предложение от сильного клуба, когда даже финансовая составляющая уйдет на второй план. Клуба, в котором я увижу очень глубокую перспективу развития. Мне интересно выстраивание системы, модели клубной структуры — начиная с первой команды и двигаясь по вертикали вниз, до академии.

Подведение всех команд под единую систему подготовки, с расписыванием всех этапов до мельчайших подробностей — это творческий процесс. Иногда ловил себя на мысли, что сейчас я многое делаю на автомате.

Спасение клубов в высшем дивизионе — это хорошо. Но мне, как человеку творческому, хочется что-то творить, выдумывать, делать глобально, подводить все команды под единую философию клуба и игры.

То, что я назвал выше, в свое время заинтересовало Петра Петровича Дыминского. Жаль, что семейные обстоятельства вынудили меня уйти из Львова. Через год, сейчас, думаю, что Карпаты были бы совсем на другом месте, если бы мне удалось продолжить работу», — сказал Дулуб.