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SEHA-лига. БГК принимает «Целе»

13.12.2017 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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SEHA-лига

БГК им. Мешкова (Беларусь) – Целе (Словения)

13 декабря, 18.30, ДС «Виктория»

Турнирное положение: Вардар – 30 очков (10 матчей), БГК им. Мешкова – 21 (9), Загреб – 19 (10), Целе – 17 (9) Татран – 16 (10), Горенье – 11 (8), Металург – 9 (10), Нексе – 6 (10), Динамо Панчево – 4 (9), Войводина – 3 (9).

 
 
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