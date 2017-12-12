﻿ Дубаи (WTA). Лапко во втором круге уступила Эррани. 21.by
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Дубаи (WTA). Лапко во втором круге уступила Эррани

13.12.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ITF Women’s Circuit

Дубай, ОАЭ

Призовой фонд – 100 000 долларов

Одиночный разряд

2 круг

Вера Лапко (Беларусь) – Сара Эррани (Италия) – 4:6, 6:7

 
 
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ITF Women’s Circuit Дубай, ОАЭ Призовой фонд – 100 000 долларов Одиночный разряд 2 круг Вера Лапко (Беларусь) – Сара Эррани (Италия) – 4:6, 6:7.

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