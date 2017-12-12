|
Дубаи (WTA). Лапко во втором круге уступила Эррани
13.12.2017 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
ITF Women’s Circuit
Дубай, ОАЭ
Призовой фонд – 100 000 долларов
Одиночный разряд
2 круг
Вера Лапко (Беларусь) – Сара Эррани (Италия) – 4:6, 6:7
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ITF Women’s Circuit Дубай, ОАЭ Призовой фонд – 100 000 долларов Одиночный разряд 2 круг Вера Лапко (Беларусь) – Сара Эррани (Италия) – 4:6, 6:7.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии