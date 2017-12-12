Канада объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Сборная Канады по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

Данное решение было принято после того, как IBU не стал серьезно наказывать Россию за допинговые нарушения.

«Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал.

Призываем IBU приступить к действиям по этому поводу», – говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.

«Никого не заставляют ехать в Россию», – ответил президент IBU Андерс Бессеберг.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.