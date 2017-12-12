|
Канада объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени
13.12.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Канады по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
Данное решение было принято после того, как IBU не стал серьезно наказывать Россию за допинговые нарушения.
«Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал.
Призываем IBU приступить к действиям по этому поводу», – говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.
«Никого не заставляют ехать в Россию», – ответил президент IBU Андерс Бессеберг.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Канады по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии